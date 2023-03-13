92歲香港資深男星朱維德（朱翁），近期驚傳死訊且網路上更瘋傳他的黑白照悼念，連維基百科也出現他已在「2023年3月12日逝世」的字樣，對此，朱維德妻子日前向香港媒體否認死訊，更透露半年前朱維德罹患認知障礙，目前在安養院。

根據港媒《香港01》報導，朱維德12日突傳死訊震驚外界，然而朱維德妻子表示，朱維德身體一直以來不差，但在半年前突然在街上跌到撞到頭部，因此發先有認知障礙，目前因精神上的問題無法自行走路須坐輪椅，妻子透露，自己每周都會到安養院探望兩次，至於是否會造成經濟上的負擔，她則坦言，每月花費約1.6萬港幣（約6.34萬元）能住多久就住多久，也會向政府申請補助，希望補助款能盡快下來。

事實上，朱維德1967年加入無綫電視台自主持節目起家，成第一代旅遊節目主持，2005年開始拍攝電視劇，包括《原來愛上賊》及《宫心計2深宮計》，而在《原來愛上賊》中因飾演「朱翁」知名度竄升，更在《萬千星輝頒獎典禮》獲頒專業演員大獎。

不過，他主持22年的節目 《文化廣場》突然在 2020年停播，之後就未再被派新工作，約滿後便離開效力了53年的電視台，之後他曾表示，當時無線未曾跟他提及續約，不過有其他電視台曾邀約他演出但因疫情而未接新工作。