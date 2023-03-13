高雄37歲梁姓男子11日凌晨偷走李姓男子的自小客車，警方調閱監視器，當天下午在大寮區發現車子，梁男還自己用白膠帶DIY車牌，把英文字B變成D、數字8變成0，粗糙的手法被員警一眼識破，靠近一看發現梁男正愜意的躺在車內呼呼大睡。員警把梁男叫醒後，在車上找到DIY失敗的工具們以及毒品安非他命吸食器1組、藥勺2支。警方將梁男依竊盜及毒品罪送辦。

60歲李男的自小客車原本停放在鳳山區鳳東路上停車格內，沒想到要牽車時發現整台車子不翼而飛，連4個輪胎都沒留下，立即向鳳山分局報案，警方調閱監視器後鎖定梁男，並開始追查。

當日下午就在大寮區一處廟前找到車子，但員警發現車牌與失竊車不同，靠近一看才發現，梁男竟突發奇想把車牌自行改造，利用白色膠帶把原本的XXB-8XXX變成XXD-0XXXX，粗糙的工法讓員警不禁笑出來，覺得梁男的「手路實在太差」。

員警往駕駛座查看時，發現梁男正舒服的在偷來的車上呼呼大睡，絲毫沒發現警察就在身邊，直到員警將梁男叫醒，梁男才發現大事不妙。員警也在梁男車上找到做案用的工具，更找到毒品安非他命吸食器1組、藥勺2支。

梁男表示，自己偷車是為了拿來載物品，但偷完車後太累，才會在路邊呼呼大睡，完全沒想到這麼快就遭警察抓到。警方將梁男依竊盜及毒品罪送辦。

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