台灣近來物價上漲面臨通膨問題，實質經常性薪資也出現倒退情況，立委吳秉叡今（13）日在財政委員會質詢時，問到軍公教能否調薪？行政院主計長朱澤民認為，物價上漲等於是實質所得降低，應能做出調整，且到113年，軍公教已有2年沒有進行待遇調整。

立委吳秉叡（左），行政院主計長朱澤民（右）。（圖／取自國會頻道Youtube）

吳秉叡提到，去年我國通膨超過3%，實質薪資倒退了0.15%左右，總平均算出來也倒退。且去年軍公教沒調整薪水，造成明顯的落差。吳秉叡強調，儘管政府現在可以因為財政問題不調整，但軍公教職缺吸引力就會降低，這是人才競爭的問題。

對此，朱澤民回應，雖然經常性薪資倒退，但如果加計非經常性薪資，總薪資還是有所成長，另去年美國實質薪資倒退3%、日本倒退1.4%、南韓也出現2.3%的倒退。

至於軍公教人員會不會加薪？朱澤民指出，他認為物價有上漲、實質所得降低的時候就需要進行調整，且公教人員去年沒調薪，到113年等於是兩年沒有調了。但朱澤民指出，有關軍公教待遇調整，行政院人事總處有一個調整委員會，要等該委員會做出決策，報請院長陳建仁同意，才會出台措施。