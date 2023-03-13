在台積電(2330)與即將除息的大立光(3008)、光寶科(2301)，以及聯電(2303)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)等止跌翻紅，中小型股亦有公準(3178)、長佳(4550)、擎邦(6122)、沛亨(6291)、上曜(1316)及勝昱(4304)亮燈漲停，在權值股穩盤下，台股指數開低殺低後走高，守住15500點，截至11點15分為止，加權股價指數約15550點，上漲24點，成交量約為1575億元；OTC指數為205.5點，下跌1.22點，成交量約504億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.3%，其次是航運類股及其他電子類股，分別上漲0.93%及0.89%，表現較差者為觀光類股、生醫類股及電腦設備類股，其中觀光類股下跌1.67%，生醫類股下跌0.86%，電腦設備類股下跌0.72%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲0.17%，表現最差為觀光類股、下跌3.09%。

就技術面來看，上周美股各大指數在聯準會主席放鷹訊息，以及加密銀行Silvergate倒閉清算驚嚇中重挫拉回，上周一度逼近15900點、創下波段新高的台股也無法倖免於美股影響同步拉回，上周五加權股價指數以15562.2點作收，累計一周下跌82.22點，跌幅約0.53%，周K收黑，終止連兩紅，成交量放大至日均量2522.8億元，以中小型股為主的櫃買市場在上周五同步重挫，OTC收盤指數為206.72點，累計一周下跌1.3點，跌幅約0.62%，周K收黑，終止周K連6紅，日均量也放大至850.84億元；今天台股因美股盤前期指大漲，指數開低走低後盤中急拉翻紅，順利守住15500點；上周台股帶量跌破短期均線與月線，線型明顯轉弱，且日指標反轉往下，短多格局已被破壞，加上外資連三天賣超百億元以上，皆不利大盤短期表現，台股將有下探1月31日低點15265點壓力。

分析師表示，針對矽谷銀行事件，美國聯邦存款保險公司和聯準會出手干預，讓存款戶款獲得擔保，恐慌情緒將降溫，但高利率引發的系統性風險仍須提防，若台股這兩天不能盡快站上月均線，趨勢將翻空，建議暫時觀望，控制持股率。

先前資金於高價IC設計股及高殖利率股輪動，部分個股位置已高，本周將測試美國重量級經濟數據公布，預期資金觀望，台股資金鬆動，建議不追漲高位階個股，等待冷卻再進場佈局。

由於目前產業前景不一致，有些個股第一季就是谷底，故不宜過份悲觀，仍可等待較低價位進場佈局趨勢題材族群，如：新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算及高股息殖利率概念股。