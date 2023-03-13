科技部在2019年提出「年補助50萬元鼓勵念博士」政策，每年由科技部和教育部各出一半，補助600人。不過民進黨立委吳思瑤今天批評，這項政策跳票，補助腰斬，造成年輕人讀博士班的意願低落，影響我國學術發展。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、國科會、中研院及銓敘部等單位進行「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專案報告。

吳思瑤質詢指出，我國年輕人不願讀博士班，2020、2021及2022等3年，分別有40個、32個、41個博士班招生掛蛋，情況嚴重。

吳思瑤說，2019年時，當時科技部長陳良基提出補助每位博士生1個月4萬元、1年共50萬元的計畫，由科技部和教育部各出一半，每年擇優補助600人，以培育我國高階人才。

不過吳思瑤指出，從2019年至今，卻出現「政策跳票、補助腰斬」的狀況。國科會（原科技部）每年補助300人，博一、博二生由國科會每月補助3萬元、學校則自籌1萬元，博三、博士國科會每月補助2萬元、學校自籌2萬元。

吳思瑤表示，在這項政策中，教育部不見了，學校還要負擔部分經費，跟當初規畫的方向不同。他問教育部次長林騰蛟，為何教育部不願參與這項政策？

林騰蛟回應，教育部當初認為科技部提出的這項計畫，未考慮博士生未來就業的銜接性，因此教育部自行提出「博士級人力產學研發計畫」來因應。不過為提高年輕人就讀博士班意願，教育部也正研擬增加博士生的獎助學金。