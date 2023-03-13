矽谷銀行（SVB）無預警倒閉引發軒然大波，目前拜登政府已經出手介入，將保障所有存戶的資產，但暫時不會拯救SVB及其投資者，市場情緒暫時獲得緩解。然而，華爾街先前過於樂觀的態度也被拿出來檢視，尤其摩根大通雖曾警告SVB有高達160億美元的未實現虧損，卻又給該股票「增持」評級，以及財經專家Jim Cramer推薦投資人購買SVB股票。

紐約郵報報導，摩根大通分析團隊在去年11月15日發布給付費用戶的分析報告主題就是SVB的財務狀況，該報告示警，SVB的160億美元（約新台幣4905億）的未實現虧損可能構成嚴重風險。

該報告提到，「如果SVB存款的流通性出現問題，我們將注意到SVB需要出售證券與債券實現160億美元虧損的風險。」儘管如此，摩根大通的分析師仍對SVB抱持樂觀態度，甚至給予其增持評級。

沒想到，SVB的風暴來得很快，由於客戶爆發擠兌潮，SVB不得不拋售出現虧損的債券籌資，最終資不抵債宣告倒閉。業內人士表示，「空頭分析師總是對事情採取積極的態度，以保持市場對公司的好感，但對於老練的投資者來說，SVB財務報告早已說明了一切，SVB與周邊人士都知道他們有嚴重的風控問題。」

對於此質疑，摩根大通並未做出回應。事實上，除了摩根大通外，知名分析師Jim Cramer也受到輿論抨擊，他曾在2月份的節目上公開建議投資購買SVB的股票，並將SVB列為2023年至今最大贏家，與Meta、特斯拉等標的被評為績優股。