副總統、民進黨主席賴清德日前在中執會上頒布「誠信條款」，要求除了艱困選區或無現任立委選區之外，其餘選區不建議現任議員參與2024年立委選舉，被解讀是劍指國民黨籍新北市長侯友宜，對此，民進黨立法院黨團稱這種說法是多慮了，要求國民黨別拿民進黨家規行政治操作，也歡迎藍營提出「王鴻薇條款」，讓選民做最後判斷。

民進黨立法院黨團上午回應時事議題，黨團副幹事長洪申翰質疑，民進黨在未來整體選戰方向上，認為公職人員應重視選舉時對選民的承諾，才訂定相關原則和方向，而國民黨頻對民進黨條款進行政治操作，反而讓人質疑是否心虛。他狠酸藍營，「不用像被講到痛處一樣跳腳。」

洪申翰接著舉甫當選議員便轉戰立委的王鴻薇為例，直言國民黨大可對外表示，「我們很歡迎更多的『王鴻薇』，甚至訂出『王鴻薇計畫』，歡迎剛當選的政治人物毫無條件地落跑，繼續參選下個公職」，看哪個做法和方向可以獲得選民青睞。

由於民進黨誠信條款被稱阻礙現任議員轉換跑道，是「全黨救賴清德」，洪申翰說，民進黨過去設有2年條款，要求公職人員任期滿兩年才能轉戰其他跑道，代表民進黨長期以來都有相關原則、概念和價值，呼籲國民黨不用政治操作，否則會被看出手腳。

民進黨立委劉世芳批評，國民黨一直諷刺民進黨內規矩，但民進黨不會想接入國民黨初選，若國民黨認為「王鴻薇條款」很不錯，那建議國民黨主席朱立倫，可將此條款放進初選辦法中，民進黨團絕不會反對和諷刺，交由選民做最後決定。

黨團副書記長林楚茵批評，國民黨此舉就是「見笑轉生氣」，才對民進黨的家規指指點點，因為藍營容許剛當選的議員落跑選立委，鼓勵黨內同志當政治負心漢、全員逃走中，不如訂出王鴻薇條款，讓選民做最後判斷。