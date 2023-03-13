臺南山上花園水道博物館是全國眾多水道設施中唯一一座國定古蹟，館方日前發文稱，館內廁所的天花板遭人惡意丟「沾濕衛生紙團」，只見有近9坨衛生紙團黏在天花板上，館方小編痛批「抬頭一看臉都綠了」，但因該處是廁所未設監視器，緝凶有難度讓人無奈。

臺南山上花園水道博物館11日曝光2張照片，園區廁所的屋頂竟出現數坨濕的「衛生紙團」，照片中椎狀屋頂的內側有近9坨衛生紙團，全數都黏在天花板上，讓網友相當納悶到底怎麼會在該處出現，臉書PO文稱「有人可以分析這種心理嗎」，小編直呼抬頭看到時臉都綠了。

網友留言稱「在家睡不飽，精神狀況差，行為很不對」、「真的是沒品到極點」、「也太沒公德心了吧」、「是誰體力太好啊，來搗亂環境，應該去淨水池區爬爬189階的階梯啦」、「雖然我們的第一反應，會想調監視器緝兇，但廁所這裡應該不會有監視器吧」、「好髒」。

先前該博物館內的人氣景點大型木偶，也被遊客無視禁止攀爬告示，硬是跳坐將木偶的左手臂坐斷，當時館方發也在臉書粉絲專頁呼籲當事人出面處理，否則將報警究責。山上花園水道博物館前身為原台南水道，在日治時期落成，是全國眾多水道設施中唯一一座國定古蹟。