屏東客家母親河整治最後一哩路，龍頸溪工程今動工。(林和生攝)

屏東客家母親河整治最後一哩路，龍頸溪工程今動工。(林和生攝)

龍頸溪是貫穿屏東內埔與竹田鄉重要溪流，更有著屏東客庄母親河稱號，無奈每年颱風暴雨來臨之際，容易發生淹水問題，為此，屏東縣政府於2019年啟動龍頸溪水岸環境營造計畫，近日啟動排水護岸改善長度240公尺、3處橋梁改建工程，完工後可望一掃洪患。

屏縣府水利處指出，工程關鍵橋梁改建是以在地客家文化為裝飾出發點，豐富柔和線條譬喻水流波動態樣，搭配龍的形象，佐以客家及天后宮意象進行裝飾，搭配休憩元素與夜間光景效果、宗教元素，設置騰龍與祥雲點綴於休憩座椅空間，呼應龍頸溪名稱。

橋上燈具造型另以廟宇燕尾及祭典之紅燈籠為主題，增添喜氣氣氛。水利處表示，期許工程能成為具有地方人文精神與歷史元素的亮點，希望透過水岸環境營造，帶動客庄產業觀光動能，賦予六堆母親河龍頸溪嶄新風貌及都市休憩空間。

屏東縣長周春米表示，未來整治工程完工後，可望串連周邊節點空間，如天后宮、伯公廟及水岸綠廊等，期許未來居民可以在午後輕柔微風徐徐拂面而來，在河畔共享縣府努力成果，成為鄰里社區活動重要空間，讓龍頸溪展現具有客家歷史、文化、古蹟與遊憩的新風貌。