在岸人民幣（CNY）開盤今早大幅高開565基點，報6.9088元，上個交易日即期匯率收盤報6.9653元。

截至10：25，在岸價報6.8870元，離岸價報6.8818元。

興業研究最新認為，矽谷銀行事件促使此前「打滿」的美國聯準會升息預期回落，也打斷了美指上行節奏。人民幣及非美貨幣所承壓力減輕，人民幣短線將延續震盪。關注矽谷銀行事件連鎖反應能否引發市場持續推高避險情緒，以及本輪避險中人民幣避險成色幾何。