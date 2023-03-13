高雄勞工博物館在3月份推出勞動劇場《「培」你說故事！》廣播劇，重現1970年代加工區女工們職場及家庭的故事。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄勞工博物館在3月份推出勞動劇場《「培」你說故事！》廣播劇，重現1970年代加工區女工們職場及家庭的故事。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

1960年代高雄全球首個加工出口區成立，奠定多年後「台灣經濟奇蹟」，而加工區內每日辛勞工作、犧牲家庭的女工更是功不可沒。高雄勞工博物館在3月份推出勞動劇場《「培」你說故事！》廣播劇，重現1970年代加工區女工們職場及家庭的故事，藉由勞動戲劇，讓大眾懷想當年女性勞動者的處境及貢獻，並向每位偉大的女工們致敬。

高雄前鎮於1966年成立全球第一個加工出口區，以較廉價勞動力、優惠政策吸引國外企業投資。其中女工扮演重要角色，透過吃苦耐勞的女工們每日的付出，創造1980年代的「台灣經濟奇蹟」。

勞工局表示，演繹女工們青春故事《「培」你說故事！》廣播劇共四集，特別邀請高雄在地演藝團隊《好事集劇團》為勞工博物館志工戲劇組進行2個月密集的聲音培訓，讓這群平均年齡67歲的素人演員們將原先在館內定目劇中習慣以視覺演出的形式，轉為挑戰更強調聲音表情的聽覺演出。

志工陳秋蜜表示，劇中所擔任的角色－「月枝」，人物設定與她自己的生命經歷很相似。「來自農家，家裡的兄弟姊妹眾多，每次看見辛苦工作父母的背影就很想快點長大出去外面工作賺錢，改善家庭生活……」這些情節彷彿是她的前半生的走馬燈。

對此陳秋蜜表示，當她演繹月枝這個角色時，就像是再次走入自己曾度過的歲月，也更能理解及心疼當時加工出口區女性工作者的辛苦與堅毅，對於在詮釋角色時就更能用聲音演出情緒張力。

勞工局長周登春指出，3月是屬於所有婦女的月份，國際婦女節起源於女性勞動者爭取自身的勞動平權，台灣也因為有女性勞動者的辛勤付出才能撐起半邊天，在這值得向她們感恩的月份，勞博館以更軟性的廣播劇為媒介，希望觸及不同的受眾，再現1970年代勞動者歷史，也提醒所有民眾能夠關懷感恩生活或職場上貢獻與付出的婦女，更加重視女性的勞動權益。

勞工局表示，將在3月份的每周三陸續在勞工博物館《工代誌》podcast各平台上架，歡迎聽眾朋友點擊收聽，並請鎖定勞博館FB粉絲專頁，參加抽獎活動按讚分享留言就有機會把勞博館文創商品帶回家。