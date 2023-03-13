「第95屆奧斯卡金像獎」頒獎典禮台灣時間今（13日）在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，由脫口秀天王吉米金摩（Jimmy Kimmel）第3度接下主持棒，《媽的多重宇宙》楊紫瓊不負眾望奪下最佳女主角，創紀錄成為首位亞裔奧斯卡影后，也是時隔21年，繼今天也有出席擔任頒獎嘉賓的荷莉貝瑞（Halle Berry），第2位拿下最佳女主角的非白人演員，全場歡聲雷動。

楊紫瓊打破「玻璃天花板」，60歲的她在片中展現驚人的身手跟演技，搭配將近40種造型，把歐巴桑、古代女俠、明星、廚師、京劇演員等角色都詮釋得靈活靈現，也是首位演出動作片獲得奧斯卡影后的女星，她在台上激動喊「謝謝，想要向所有長得像我一樣的亞裔男孩女孩們說，我手上這座獎是希望的燈塔，只要你敢夢，夢想愈大愈有可能實踐它。」也不忘向女性們喊話：「不要讓任何人告訴妳，妳們做不到，我們做得到。」最後更表示：「我要把獎項獻給我媽媽，全世界的媽媽，她們都是超級英雄，沒有她們就沒有我們。我媽媽84歲了，我要把這座獎帶回馬來西亞，我的香港家人，謝謝你們讓我站在你們肩膀上。」

楊紫瓊赴好萊塢發展前，在華人影視圈已是頭號武打女星，創造出不少經典女打仔角色，包含《警察故事III超級警察》中手腳俐落的女警「楊建華」、《太極張三豐》中的俠女「秋雪」、《詠春》中男扮女裝的「嚴詠春」等。1997年演出「007系列」作品《007：明日帝國》，首度進軍好萊塢就擔任女主角，2000年再憑藉與李安執導的《臥虎藏龍》中「俞秀蓮」一角揚名國際，但東方面孔想在西方世界立足從來不是易事，直到2018年她在《亞洲瘋狂富豪》中，把富麗堂皇且堅定不移的楊家女主人，詮釋得淋漓盡致，才又再度受到關注，闖蕩好萊塢近30年，這回終於以《媽的多重宇宙》一無是處的母親角色，為她贏得人生中第一座奧斯卡。