After Shohei Ohtani's home run in the top of the first inning, fans passed around the baseball to take pictures of the ball before returning it to the fan who caught the ball 👏 pic.twitter.com/yqwtKdWKol — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 12, 2023

日本隊大谷翔平在經典賽東京巨蛋的首轟，那顆球被一位年輕的女球迷接到，她讓觀眾席的球迷互相傳閱那顆球，各自拍了照片，享受這歷史的時刻之後再物歸原主，她表示要把球放在家裡展示紀念。《今日美國》報導了此事，大谷的鐵粉記者班韋蘭德（Ben Verlander）驚呼沒看過這種事，起碼在美國沒看過，美國網友自嘲：「在我們這裡肯定就搶成一團，變成摔角亂鬥了。」

傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）在大聯盟的第700轟，撿到球的那位球迷在取得證明文件之後立即從球場消失。紅襪菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）去年擊出生涯首轟，觀眾撿了球也不還，最後是紅襪休息室經理出面談妥價錢才讓他交出來。

比起一些美國觀眾的市儈，有人說這是國情不同，好比日本觀眾現在還在戴口罩一樣，他們也不能理解亞洲人平時生病就會戴口罩的修養。有人提到如果普侯斯的第700轟也出現在日本球場，日本觀眾將會在傳閱之後歸還，因為尊重他人和群體就是他們的民族性。

大谷翔平成為當今棒壇第一的人氣王，至少在Instagram平台上是如此，他的追隨者已經達到300萬，對於棒球選手而言是極為驚人的數字，班韋蘭德指出「這是現役大聯盟球員的最高紀錄」，只有退役球星A-Rod的410萬比他更多。