日本隊大谷翔平在經典賽東京巨蛋的首轟，那顆球被一位年輕的女球迷接到，她讓觀眾席的球迷互相傳閱那顆球，各自拍了照片，享受這歷史的時刻之後再物歸原主，她表示要把球放在家裡展示紀念。《今日美國》報導了此事，大谷的鐵粉記者班韋蘭德（Ben Verlander）驚呼沒看過這種事，起碼在美國沒看過，美國網友自嘲：「在我們這裡肯定就搶成一團，變成摔角亂鬥了。」
傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）在大聯盟的第700轟，撿到球的那位球迷在取得證明文件之後立即從球場消失。紅襪菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）去年擊出生涯首轟，觀眾撿了球也不還，最後是紅襪休息室經理出面談妥價錢才讓他交出來。
比起一些美國觀眾的市儈，有人說這是國情不同，好比日本觀眾現在還在戴口罩一樣，他們也不能理解亞洲人平時生病就會戴口罩的修養。有人提到如果普侯斯的第700轟也出現在日本球場，日本觀眾將會在傳閱之後歸還，因為尊重他人和群體就是他們的民族性。
大谷翔平成為當今棒壇第一的人氣王，至少在Instagram平台上是如此，他的追隨者已經達到300萬，對於棒球選手而言是極為驚人的數字，班韋蘭德指出「這是現役大聯盟球員的最高紀錄」，只有退役球星A-Rod的410萬比他更多。
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