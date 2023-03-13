教育部舉辦的「綠色學校夥伴網路風雲寫手獎勵活動」日前比賽結果出爐，新北市丹鳳高中、八里國中及平溪國小分別獨得「優良文章獎」高國中小組第一名佳績；三重國小及平溪國小則分別攻下「提報能量奬」全國第一、二名。

教育局長張明文表示，綠色學校是全校式的環境教育推動發展，新北市於2010年環境教育法政策實施同年制訂「新北市綠色學校網路夥伴輔導計畫」，以鼓勵基層教師開發各種環境教育主題教材，將課程教學融入生活之中，形塑孩子在綠色友善校園中成長為關懷自然、熱愛生命、胸懷萬物的地球公民，展現對於綠色環境的守護與關心。

榮獲去年度「行政院國家永續發展獎教育類大獎」的平溪國小校長鄭益堯表示，這次學校能再次同時榮獲全國優良文章獎國小組第一名及提報能量獎第二名，除了歸功於全體教職員工的努力之外，對偏鄉小學的孩子們，也立下良好的學習典範。

學校長期培養學生導覽能力，如台灣原生百合、平溪螢火蟲、環保清潔劑柚(橘)香清潔劑、走訪基隆河生態廊道及台灣原生十二名草花等導覽，每年用心推廣新北市優質戶外教育路線—走讀平溪悉遊記，為來自全國各地學校師生進行導覽介紹，讓永續發展不只看得見，更能持續發光發熱。

教育局強調，新北市持續透過策略性的目標融入聯合國永續發展目標SDGs，鼓勵學校教師積極推動學校環境教育，將推動案例或優良文章分享至教育部綠色學校夥伴網路平臺，透過開放資源共享，作為有意投入環境教育推動的教職員工參考，讓新北校園成為生態永續共好、共榮的綠色學校。