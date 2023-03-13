大陸十四屆全國人大一次會議今日上午閉幕，大陸國家主席習近平表示，這次大會選舉他繼續擔任中華人民共和國主席，他對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝。

習近平說，這是他第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是他前進的最大動力，也是他肩上沉甸甸的責任。他將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托。

習近平表示，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。「強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。」

習近平指出，中國共產黨成立以後，緊緊團結帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。