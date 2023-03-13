SCFI最新指數906.55點，連9周下跌，跌幅2.63％，由於市場貨量需求依舊低迷，本周面臨900點整數關卡支撐。而運價低迷逐漸反映在貨櫃三雄營收，三家2月營收年減60～70％，其中，長榮2月營收186.8億元，年減66.22％；陽明2月營收113.09億元，年減65.99％；萬海2月營收73.12億元，年減69.12％。

運價及營收回落，並未影響今天股價，台股開盤大跌中，貨櫃三雄盤中大單敲進，日K線盤中維持三連紅。主要陽明公布2022年每股盈餘51.71元，董事會通過配發每股現金股利20元，具有高股息誘因。而台驊也受惠於陽明配息，OCI部位持有陽明2.03萬張配息後持有將沒有成本，另外，OCI也持有長榮1600張、長榮航(2618)1000張、999張捷迅(2643)、100張中菲行(5609)以及明天將掛牌上市的長榮航太(2645)1610張，長投的潛在利得相當可觀。