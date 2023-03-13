徐姓毒品通緝犯出沒在芎林飛鳳山地區，被橫山分局鎖定，12日下午開車載2名藥頭被芎林分駐所員警發現，徐男不理警方示意停車，加速開車逃逸，雙方在富林路展開追逐戰，支援警網包夾攔截後，徐男開車衝撞，仍難逃法網。

橫山分局表示，徐男為新竹地院發布的毒品通緝犯，據報出沒在飛鳳山地區，徐男使用的車輛被鎖定，芎林副所長馮文道和3員警，12日下午4時45分在富林路發現該車。

員警鳴笛示意攔停，徐男不願配合，反而加速狂飆逃逸，員警除尾隨待機在後，並通知勤指中心請線上警網展開攔截圍捕，警車以包夾方式將徐男圍困在富林路三段106巷內。

徐男見無處逃遁，仍加速衝撞前後包夾的2台警車，欲做困獸之鬥，車輛因衝撞受損無法移動，員警把握時機下車破窗，將車內犯嫌徐男、鄒姓及謝姓藥國仔3人快速拖出，制伏在地逮獲。

現場員警均無受傷，無使用槍械，僅巡邏車車頭因被徐男衝撞輕微損壞，員警在徐男車內搜出吸食器3支等犯罪工具，全案依妨害公務罪嫌、毒品通緝等案，移送新竹地檢署偵辦。

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