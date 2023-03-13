眾所矚目的「曼哈頓懸日」12日至14日一連3天在嘉義市登場，嘉義市政府除歡迎各地攝影高手、粉絲前來朝聖外，也預告今天最佳拍攝時段落在傍晚約5點30分到6點前後，市區懸日最佳觀賞路段在民族路，文化路以西路段，另嘉市公明路人行廣場也可從高點俯瞰懸日，歡迎大家前來欣賞不一樣的日落風情！

眾所矚目的「曼哈頓懸日」12日至14日一連3天在嘉義市登場，今觀賞時間大約落在5點35分至17點55分之間。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府觀光新聞處表示，紐約「曼哈頓懸日」因獨特棋盤式街道分布，夕陽西下正好落在街景建物的正中間，進而沒入地平線而聲名大噪，嘉市棋盤式街道分布正好符合觀測懸日的絕佳條件，根據中央氣象局預測，此次懸日最佳觀賞路段與時間是在民族路文化路以西，今觀賞時間大約落在5點35分至17點55分之間，在無雲遮蔽下將可觀看到懸日美景。

除中山路、垂楊路、民族路等市區街道可賞懸日外，觀光新聞處也獨家揭露新的觀賞懸日地點，表示民眾可以從地勢較高的公明路人行廣場觀賞廣闊壯觀的懸日美景， 且廣場鄰近景點眾多，不僅有去年新開幕的Kano遊客中心、百年嘉義公園、樹木園、市立棒球場、滑草場與溜滑梯等熱門觀光景點，更位處BRT、市區公車、YOUBIKE2.0等便捷低碳的大眾交通節點，方便易達。

眾所矚目的「曼哈頓懸日」12日至14日一連3天在嘉義市登場，嘉義市政府歡迎各地攝影高手、粉絲前來朝聖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

觀光處提醒民眾，往年懸日時段都吸引許多攝影高手到嘉市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影的人潮，不過，懸日雖美，許多民眾為了搶拍，甚至不顧危險在街道上拍照，導致人車爭道現象，提醒民眾為自身安全及避免影響交通秩序，呼籲民眾應在路邊或天橋上拍攝。

市府觀光新聞處也推薦來嘉追日的遊客可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位一手掌握，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。