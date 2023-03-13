大雪山國家森林遊樂區的雪白霧社櫻逐漸綻放。（東勢林管處提供）

大雪山國家森林遊樂區的雪白霧社櫻逐漸綻放。（東勢林管處提供）

大雪山國家森林遊樂區櫻花近日悄悄換裝，滿樹紅粉的山櫻花漸褪，改由雪白紛飛的霧社櫻接力登場。東勢林區管理處指出，35K收費站霧社櫻目前盛開中，43K遊客中心前的霧社櫻也陸續綻放，蓄勢待放準備迎接浪漫白色3月雪。

「霧社櫻」為台灣特有種，在台灣原生的櫻花裡，只有它綻放朵朵皎潔的白色花朵，小鈴鐺花般的小花，在艷麗的山櫻花落盡後，霧社櫻才正要優雅的綻放，現在來到大雪山收費站，會看到霧社櫻雪白盛放著迎接旅人！

大雪山國家森林遊樂區收費站的霧社櫻目前盛開中，遊客大雪山林道41-43K間慢行，沿路可看到一株株霧社櫻雪白身影，最經典的便是遊客中心前的霧社櫻，目前花苞已結滿，等到盛開時滿樹皎白的花朵，是遊客必拍的景點之一。

東勢林區管理處表示，大雪山林道41K至43K的森林浴步道（又稱小神木步道）已於今年初整修完畢，全段可通行，步道單趟長約1.5公里，路程約1小時，很適合輕鬆走的路程，原始的林相及著名的小神木景觀，更是遊客來大雪山的必訪景點，歡迎大家遠離都市塵囂，到大雪山享受山林的樂趣。