大陸國務院總理李強今天舉行總理中外記者會。（藍孝威攝）

隨著大陸疫情防控的調整和優化，兩岸民眾都希望能夠盡快全面恢復兩岸的正常交流和往來。在推動兩岸經濟文化合作交流以及人員的往來方面，大陸有何規畫？大陸國務院總理李強今天在總理記者會上表示，不僅要讓更多的台胞、台青赴陸，還要讓他們融得進、有更好的發展。

今天（3月13日）上午大陸十四屆全國人大一次會議閉幕後，大陸國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

在今年的總理工作報告當中，涉台段落提到「要關愛尊重以造福台灣同胞」，兩岸民眾也都希望能夠盡快全面恢復兩岸的正常交流。大陸對此如何因應？

李強強調，「兩岸同胞是一家人，我們常說血流於水，打斷骨頭連著筋骨。大陸要繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作，要讓更多的台胞、台青到大陸來，不僅是讓他們願意來，還要融得進，有更好的發展。」

李強表示，早日實現兩岸的正常往來，恢復常態化的合作，是兩岸的共同期盼，更需要兩岸共同努力。