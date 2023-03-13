六都市長好感度奪第一 理工人張善政謙虛喊：不是我的功勞 @ChinaTimes ​

桃園市長張善政甫榮獲六都市長評比好感度第一，網友大讚以後都選理工男當首長，他受訪時感謝大家支持，笑說跟學什麼無關，而是要很努力，他也歸功於市府團隊，了解他的政見、非常努力付諸實踐，感謝大家認可，會繼續努力。

根據網路調查，六都市長好感度，由桃園市長張善政拿下冠軍，第2名為高雄市長陳其邁，第3名為台南市長黃偉哲，第4名為台中市長盧秀燕，第5名為新北市長侯友宜，台北市長蔣萬安則敬陪末座。

有逾6萬人追蹤的臉書「政客爽」讚張善政不同於過去民進黨花大錢搞宣傳，而是默默做事，上任2個月內完成多項政見、剷除過去桃園酬庸文化，他的努力慢慢被很多人發現，擇善固執，桃園繼續善好。

「不是我的功勞，要謝謝團隊和局處長！」張善政說，團隊非常努力，非常了解他的選舉政見，上任沒有多久，各個局處都非常努力，趕快將政見一一付諸實現，他謝謝市府團隊和所有局處首長，他也謝謝大家支持，會繼續努力。

面對網友熱議以後選理工人當首長，張善政笑說，這跟學理工或不學理工沒有關係，而是團隊很努力，樂見努力被大家看到、受到認可，強調還是會繼續努力，「這跟學什麼應該沒有關係，各行各業都有非常傑出的人！」