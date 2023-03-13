連續兩年引起搶訂熱潮的金色三麥「尋找三麥人」活動強勢回歸！為了讓更多粉絲共襄盛舉，今年特別由金色三麥團創辦人葉榮發抽出2023年度三麥人幸運數字，凡身份證字號中有「9」，內用即可免費兌換350ml精釀啤酒一杯，有幾個「9」就換幾杯。即日起至4月16日，金色三麥精釀啤酒邀請全台三麥人一起刷新海量紀錄，帶上身分證，相約好「9」友訂位。

秉持「為歡聚而誕生」的品牌理念，金色三麥「尋找三麥人」活動邁入第三年，活動累積已送出近20萬杯精釀啤酒、總價超過幣三千萬元，若以人手一杯計算，參與活動的三麥人可以坐滿9座台中洲際棒球場。為讓更多粉絲一同參與活動，今年由創辦人葉榮發隨機抽出2023年度三麥人幸運數字「9」，凡身份證字號、外籍人士統一證字號中有「9」，內用即可免費兌換350ml啤酒一杯，有幾個「9」就換幾杯！號召廣大粉絲以「9」會友，集結全台三麥人刷新海量紀錄。

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