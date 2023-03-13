我方日前宣布增加10＋13個大陸航點，旅遊業關注何時開放陸客來台旅遊。陸委會主委邱太三13日表示，雙方在對等互惠互利的前提下，開放自由行當然沒有顧慮，並強調我方從未禁止陸客來台。就目前未開放國人赴陸組團旅遊，交通部稱，因疫情關係，且對岸並未開放陸客組團來台，強調雙方應平等互惠。

旅遊業關注何時開放陸客來台旅遊，陸委會主委邱太三13日表示，雙方在對等互惠互利的前提下，開放自由行當然沒有顧慮。（朱紹聖攝）

邱太三13日赴立院接受質詢，國民黨立委游毓蘭詢問，大陸旅客來台消費額占整體4成，我方是否能主動開放陸客自由行？邱太三強調，雙方在對等互惠互利的前提下，當然沒有顧慮，並強調我方從來沒有禁止陸客來台。

被國民黨立委陳玉珍問及清明節前開放小三通中轉事宜，邱太三強調，此次將開放至國人及其配偶，外國旅客還在評估，相關細節將盡快公布。

針對國人可赴陸自由行，但不能組團的現狀，交通部表示，因疫情關係，並未開放國人組團至大陸，且對岸並未開放陸客組團來台，強調雙方要基於平等互惠原則。衛福部則說，大陸新冠陽性率已下降，預期當地大部分人口已感染，疫情處於穩定，應不會對台有影響。

邱太三強調，兩岸雙方應共同努力，「花才會開」，希望雙方在互利互惠的前提下，推動兩岸更多的交流，並跟大陸做更多協商。