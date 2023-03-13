7年前永康維冠大樓因0206震災，在地震中倒搨，經各界善心人士熱心提供援助，原地重建完工，新大樓「出雲居」目前原所有權人已陸續入住，為表達祝賀之意，台南市長黃偉哲13日前往永康區「出雲居」致贈25戶住戶入厝禮金，而新大樓特地取名「出雲居」，取台語發音如同「出運」，代表這是一個新里程，更象徵揮別過去，迎向未來。

台南市長黃偉哲13日前往永康區「出雲居」致贈25戶住戶入厝禮金，而新大樓特地取名「出雲居」，取台語發音如同「出運」。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲13日在台南市社會局長盧禹璁陪同下，致贈「出雲居」25戶住戶入厝禮金，台南市議員黃肇輝及朱正軒也到場參與，共同祝賀新家落成並祝福住戶堅定向前邁進、勇敢迎接新生活。

黃偉哲表示，2016年永康維冠大樓因0206震災倒塌，歷經相當多人的努力，終於浴火重生，新大樓「出雲居」已經完成，住戶開始入住，在重建的過程中，市府一步一步整合住戶的意見，一方面暖心關懷抹去住戶心中的陰影，一方面讓0206的善款得以妥適運用，接下來市府會持續與住戶密切配合，讓家園生活環境及機能能夠更加的完善。

台南市運用善款提供補助項目包含「建物重建補助」、「建築規劃補助」、「工程補助」、「財損補助」、「貸款利息補貼」、「生活扶助」等，盡力減輕住戶重建負擔。讓受地震影響市民在返家的重建路上，減輕了許多費用之負擔。

此外，在0206災後重建過程中，台南市府主動媒合台灣銀行協助都更會辦理低利重建貸款，興建期間貸款利息由善款支應，另外再提供0206租金補貼解決住的問題，讓住戶在興建期間零煩惱、零負擔。

台南市社會局表示，新大樓取名「出雲居」，取台語發音如同「出運」，代表這是一個新里程，更象徵揮別過去，迎向未來，「出雲居」大樓設計舒適美觀，且有營造履歷也更加安全。

台南市府表示，台南0206地震已屆滿7年，目前0206各項受災重建工程都陸續完成，在國內外各界愛心援助下，台南展現堅毅韌性，雖然在這裡受挫，也在這裡再站起來，這個家比以前更好、更安全也更有品質，再次感謝各界愛心捐款與援助，讓台南走過0206地震，攜手完成重建。