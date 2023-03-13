中天綜合台《小明星大跟班》明（14日）晚10點播出「情人節看到這東西就礙眼，舊情人禮物交換大會」，琳妲透露2人分手是因為男友小氣，還曾裝大方偷刷她的信用卡，讓「譬如我們出去他都說我請客，可是他其實都偷拿我的卡來刷，我還要做面子給他，當作真的是他請客。」

她拿出過去跟前男友一起存錢，打算出國的豬公存錢筒當作交換禮物，「當時我們說要一起存錢出國，我覺得這個夢想很可愛，所以都會投錢在裡面，但他太小氣，每次都只存1塊、5塊。」另外再舉前男友的小氣行徑，「他叫我去住他家，我說可以開冷氣嗎？他說可以，但冷氣費我要付，我以為他在跟我開玩笑，結果帳單一來，他說一人一半，我直接給他1千說下個月一起付」。

黃喬歆。（中天粽合台提供）

黃喬歆（瑤瑤）把韓籍前男友送的電飯鍋作為交換禮物：「我不吃飯，但某個民族的人特別愛吃飯，他送我這個完全就是因為自己想吃飯，有天他看到超市集點活動有這個，就假借要幫我集點換贈品，結果後面變成是我要煮飯給他吃。」吳宗憲聽後直誇黃喬歆是好媳婦，小優也大讚她的廚藝：「他們交往的時候，只要他說的出口，她都做給他吃，弄得跟韓國食堂一樣厲害。」吳宗憲好奇男方是否有復合想法，「因為妳的身材應該也是他所難忘的啊！」黃喬歆則沒把話說死：「未來的事我也不敢說太滿，他人現在在台灣，所以我們偶爾還是會像家人一樣吃個飯。」

小優。（中天粽合台提供）

小優送出前男友送的精品包，也是她人生第一個收到的精品包，「這個男生陪我一起打拼，他覺得我開店很辛苦，生日的時候就送了這個包給我。」怎麼捨得把有紀念性的精品包送出去？小優說交往時不懂得珍惜對方，分手後都對這段感情感到自責，「交了別的男友才知道他對我的好，譬如錄影他來接我，就算在外面等了1個多小時，他看到我的第一句話還是會問我『累嗎？帶妳去吃宵夜』，但年輕的時候不懂。」她以為每個男生都會這樣，結果後來遇到別的男生，等個幾分鐘就開始罵，所以她每次看到這個包都有點罪惡感，覺得當時沒有好好珍惜對方，還對人家有點壞。更多精彩內容請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。