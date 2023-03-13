大陸新生代女星鄭爽2021年因代孕生子、逃漏稅等風波被列為劣跡藝人，「被消失」在大陸演藝圈中，這兩年她也不斷與前男友張恒隔空開砲，爭搶孩子的監護權，但雙方官司仍未有結果，日前網路上還流出鄭爽出庭時消瘦的照片，令粉絲相當心疼。但12日她透過工作室小號上傳一段錄音檔，再度引發網友熱烈討論。

鄭爽除了在演藝圈遭到封殺外，微博帳號也無法使用，但她在昨日晚間突然透過工作室微博小號「小鄭子事務部ZS」發文表示「至此鮮花贈自己，縱馬踏花向自由，心中的信念可以支撐起一切」並附上一段錄音的影片。影片中，鄭爽不忘向粉絲們打招呼，並喊話「我在努力開始新的生活，我也相信用樂觀、積極向上的一面應對一切，不管遇到什麼，一定要相信自己，也希望大家可以和我一樣，堅強的面對生活，不要對自己有任何的遲疑，因為只有你自己相信自己，你才可以是最自信的，你才能做好一切」。

而粉絲們看完後紛紛表示「沒有一刻不想你」、「我們都過得很好，你好好照顧自己」、「好好生活」、「我們都在，有想你」、「聽哭了」、「想念的聲音」、「當親愛的正版們那句話說出來之後，我真的哭了」、「希望你幸福快樂，無須耀眼，自由快樂擺脫深淵就行了」、「加油，一切都會越來越好」再度引發熱烈討論。