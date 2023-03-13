2022年舉辧的第23屆「Click Awards金手指獎」，PChome Online網路家庭（以下簡稱網家）董事長詹宏志獲頒終身成就獎。他自詡是「拓荒者」，在網路方興未艾，眾人學習、摸索全新創作及應用模式，市場潛力無窮卻又一切未明的年代，建構「金手指獎」賦予廣告產業、創意人員一個溝通與榮耀的平臺。

24年後的現在，已滿頭花白的詹宏志仍努力推動網路應用，而且將重心移至電商。面對2022年網家經營虧損、執行長離職的困境，他則視為突破的契機，與新運營團隊設定新目標，調整組織架構、營運重心、商品結構，率網家尋覓新脈動，突破現有格局。

昔建網路廣告業溝通平臺

被譽為「臺灣網路教父」、趨勢專家，詹宏志是國內網路發展的重要推手，1996年發行PChome雜誌介紹全球新科技脈動，成立國內第一個雜誌網站，引進新科技，例如美國HotWired網站率先在網頁推出全球首支網路橫幅廣告（web banner），引起全球廣告業及科技圈矚目，PChome隨即在網站推出國內自創的首支橫幅廣告，成為華人地區領路者。

此後，廣告主、廣告創意團隊搶入網路市場，各類創作紛至沓來，詹宏志因而在1999年與中時報系創辦「Click Awards金手指獎」，他親自帶領兩大集團高管主持大獎，制訂大賽規則，表彰優秀的人事物，成為業界溝通、辯論交鋒平臺，帶動網路廣告產業起飛。

近年國內官方、民間積極布局產業數位化，網路廣告產值超越傳傳統廣告，影響力卻大減。詹宏志認為主因有二：其一，現今是分眾市場，播放載體多元，單一廣告很難觸及所有用戶；其次，網路廣告規格全由臉書等國際平臺掌控，成為轉換率的產物，已非創作、訴求或改變行為的溝通；在此情況下，臺灣業者只能跟隨，無法掌握真實效益。

拋成功包袱 護持電商新脈動

詹宏志也是國內電商重要推手，由雜誌網站轉型為電商的網家，是臺灣電商大部分工作內容模式的創造者；雖然競爭對手強力跟進，甚至在不同領域還做得更好，但詹宏志認為網家最大挑戰來自內部。

他表示，過去20年間全球多個網路巨頭殞落，主因之一是「過去成功因素成為尾大不掉的包袱。」網家也面臨相同困境：「網家訂單7成來自智慧手機APP，商品介紹卻以電腦網頁為主；受covid-19疫情影響，消費者增加生活用品購買，但網家的生活類商品種類與銷售表現卻不如對手……」

但經營困境被詹宏志視為重新定義網家的關鍵，已過耳順之年的他，自稱是以「變化的護送者」身份伴隨團隊擬新目標，往前邁進：「網家從雜誌網站轉為電商，創造如今年營業額500億元臺幣的成績，必須感激消費者信任網家，願意與網家打交道；希望網家的新團隊找到新目標、持續開發服務新制或內容，繼續站在創造者的地位。」