大陸新任國務院總理李強13日召開首度總理中外記者會，被問到外資外企關切大陸對外開放態度與中美關係。李強強調，對外開放是基本國策，不管外部環境發生什麼變化，大陸一定是堅定不移地向前推進，並轉述任職上海時所接觸的美企高管所說，都認為合作才能共贏，表明中美可以合作、應該合作，中美合作大有可為，唯獨打壓對誰都沒好處。

李強表示，大陸的改革開放確實影響自身與世界，面對外企外資的對華投資態度，他說多數在華外企仍是看好大陸。統計去年實際大陸利用外資達到1890多億美元的新高，甚至高出疫情之前，這凸顯大陸仍是全球的投資高地。

李強更強調，大陸對外開放是基本國策，不管外部環境發生什麼變化，一定是堅定不移地向前推進。他也舉上海進博會為例，即便疫情也不影響中斷，至今已連續在上海辦了五屆。回顧去年有127國家地區、2800多家企業參展，展出面積35萬平方公尺。這說明開放的大陸大市場是世界各國企業發展的大機遇。

李強表示，今年還會對接高標準的國際經貿規則對外開放，強調大陸的開放大門只會越開越大、環境越來越好、服務越來越優，歡迎大家來投資興業。