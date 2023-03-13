不少女生因經血量過多而貧血，相較之下，男性少見貧血，因此若貧血就需注意。醫師指出，貧血分成6種類型，除了缺鐵引起、遺傳性貧血，還可能是因為疾病所導致的嚴重失血，一名40多歲男性因常頭暈而就醫，檢查發現，血色素過低，再進一步檢查，原來是大腸癌造成貧血。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》節目中表示，一名40多歲的男性病患自述，他只要一轉頭就會頭暈，就醫檢查後，發現男子的血色素僅9點多，遠低於成年男性的正常下限值13.0 gm/dl，顯示為貧血，但男子並無痔瘡出血的問題。

柳朋馳表示，後來進一步做大腸鏡發現，男子是右側大腸癌，因此特別提醒，男性若出現貧血時要多加留意。他也列舉6種貧血類型：

1.缺鐵性貧血：鐵質不足引起。

2.再生不良性貧血：骨髓失去造血球能力。

3.海洋性貧血：遺傳性染色體變異，導致紅血球壽命較短。

4.惡性貧血：缺乏維生素B12、葉酸，常出現在吃素的族群。

5.溶血性貧血：紅血球過早被破壞，造血速度無法供需。

6.失血性貧血：外傷或疾病讓體內血液大量減少。

柳朋馳提醒，男性若出現貧血，有時是腸胃道的癌症，尤其是大腸癌。外科醫師江坤俊也曾提醒，多種腸胃道毛病有慢性出血的症狀，例如胃潰瘍、十二指腸潰瘍或潰瘍性大腸發炎等，其中，最要擔心的就是惡性腫瘤。