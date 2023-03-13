民進黨台北市議員簡舒培指稱，北市府雇用一名中國大陸籍臨時工在抖音上傳台北市長蔣萬安出席活動多部影片，且全部tag「兩岸一家親」，更將民眾個資製成影片。蔣萬安13日回應，該臨時工是配合勞動部計畫聘用，目前已經離職，平時工作不會接觸市府機密資料。簡舒培批評，臨時工實際雇主就是北市府，在未查清楚、說明白之前，不應甩鍋中央。

簡舒培表示，該位在衛生局工作的中國籍臨時工，從1月至今在「中國版抖音」上傳12部蔣萬安市長出席各局處活動影片，包含蔣萬安1月18日在市府發紅包、春節走訪艋舺夜市商圈以及宮廟、台北靈安社新春團拜、樂活夜櫻祭、出席台北燈節到市府數場記者會，全部tag「兩岸一家親」。

她質疑，為何一名市府中國籍臨時工能掌握市長行程，並如影隨形地跟著拍攝？影片中更可看見，臨時工將經手的業務資料拍攝成影片，市府公務資訊及民眾個資外洩，已嚴重危害資安。

蔣萬安回應，北市府配合勞動部安心就業計畫媒合，衛生局自去年8月開始聘用該名中國籍臨時工，目前已經離職，且主要負責一般的庶務和搬運工作，不會接觸到市府機密資料。

然中國籍臨時工自爆有進行碎紙工作，其中是否會碰到機密資料？蔣萬安指出，該名中國籍臨時工負責一般行政庶務，也請衛生局釐清相關工作範圍，並做後續緊急處置。

他強調，北市府也會再次要求，所有市府員工在上班時間，禁止使用、從事非公務的業務。

簡舒培批評，該位臨時工實際雇主是台北市政府，管理不當竟甩鍋中央，蔣萬安是不是忘記自己是市長？尤其蔣稱臨時工不接觸機密資料，影片外洩民眾申請資料又是怎麼回事？臨時工皆是近距離用手機拍攝蔣萬安，難道蔣不知情？

她要求蔣萬安儘速查清臨時工為何能掌握市長行程、民眾個資是否外洩、tag「兩岸一家親」是否涉及統戰等問題，不要未查明之前甩鍋中央。

副發言人蔡畹鎣解釋，該名已離職臨時工所上傳的影片，多數為蔣萬安的公開行程，或蔣萬安於社群平台所發布的內容。由於是公開行程並且位在公開場所，沒有私人行程外洩的疑慮。