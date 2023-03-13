長相甜美、身材姣好的正妹直播主「依梨」謝姓女子，在IG坐擁37.3萬粉絲，去年卻遭爆出詐財風波，來自香港「乾爹」張姓男子指控騙財，並跨海委託律師提告，該案苗栗地檢署近日偵結，認為「依梨」對張男以禁愛令為由，要求張男匯款百萬未得逞，依詐欺取財未遂罪向謝女提起公訴。

正妹直播主「依梨」、謝女長相甜美、身材姣好，擁有不少死忠粉絲。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

根據了解，正妹直播主「依梨」、謝姓女子，因為長相漂亮甜美、身材傲人，加上與粉絲互動過程活潑，深受青睞，並在遊戲直播平台上，是小有知名度的遊戲實況直播主，她與「乾爹」張男也是透過直播認識。

去年1月10日到17日期間，張男因為直播中的來往喜歡上謝女，陸續透過直播平台以、第3方支付工具donate（打賞）以及私下匯款給謝的銀行帳戶，前前後後共付出20多萬元，張男也盼藉此加以追求謝女。

面對「乾爹」張男熱烈追求，去年1月28日午間，「依梨」謝女透過通訊軟體LINE向張男佯稱，「我們公司也有禁愛令，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償100萬元」等語，並要求張男用轉帳方式到其銀行帳戶。

張男事後認為遭騙，將兩人對話紀錄內容，張貼到網路論壇大肆爆料，引起網友討論，謝女當時也在IG發文，也拿出雙方對話紀錄，強調回文並非她本人所回覆，但指「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我…。」最後也向大眾道歉。

不過張男仍採取法律行動，將兩人對話紀錄截成200多張圖為證，並委託律師跨海提告，但謝女則否認有詐欺行為，同時辯稱無法確認該截圖是與張男的對話紀錄。檢方查出張男期間匯款的帳戶，確實是謝女所有，並確認兩人對話紀錄中，謝曾向張男提出要求，指稱要100萬元贖身費，希望張男可以匯款。

謝女偵訊時坦言並無禁愛令限制，並供稱確實有向張男表示，若要公開戀情，必須賠償經紀公司100萬元的贖身金，因此檢方審理後，認為謝女佯稱有禁愛令，要求張男匯款100萬元是施用詐術，但張男沒有匯款而未得逞，謝女涉犯詐欺取財未遂罪，依法提起公訴。

至於張男先前斗內、匯款20多萬元給謝女的部分，檢方調查認為，張男因愛慕謝女，且希冀謝女與其交往、結婚，因而願意致贈謝女金錢財物，自難認謝女有何對張男施用詐術，使張男陷於錯誤，而騙取財物之詐欺犯行，應認謝女此部分罪嫌不足。