林秉樞施暴立委高嘉瑜案，去年新北地方法院一審將林判刑2年10月，其中傷害罪判囚8月，台灣高等法院13日傳訊他，他向法官表示自己有糖尿病及高血脂等疾病，去年底還曾因此病危，請求法官解除境管及限制住居在台中，法官評議後諭知從3月15日起延長境管，至於變更限制住所地所部分另行評議後裁定。

45歲的林秉樞案發後至今，很少出現在公開場所，13日他在律師陪同下到高院二審出庭應訊，仍不給他「能言善辯」的特色，在法庭上與檢察官及法官激辯；法官問他為何法院聯絡出庭他不接手機時，他說打第2次就有接了，還酸法院的電話讓他以為是「詐騙電話」。

施暴立委高嘉瑜案，去年新北地方法院一審將林判刑2年10月，上訴後，台灣高等法院傳訊林秉樞。（林偉信攝）

由於林的限制出境、出海的期限將屆，且林也聲請將法院限制他在台中的住居所變更到台北，高院法官因此傳喚林到庭陳述意見；林向法官說他身體不好一天要打2次胰島素，且要用各種藥品維持生活，他不會逃亡，請求法官對他解除限制出境及出海。

林還說，他父親1個月前在台北摔斷腿，他在台北台中來回奔波照顧，法官問及他與父親的狀況，林男說自己跟父親的關係已恢復良好，他還向法官提供與父親的LINE對話，證明父子關係良好、和樂。

但檢察官認為，林的慢性病不管在台北或台中都可以治療，且如果變更限制住居處所，讓他一人獨居在新北市，因該房屋並沒有管理員，擔心林一人獨自居住有維持，建議法官維持讓林限制住居在台中。

林聽到後馬上又反駁，說自己的高血壓及高血糖都有個別看醫師，3到4天都要去醫院，且他目前有洗腎的需要已在做準備，台北及台中2地往返讓他相當疲憊。

林向法官說，他知道自己的案件是社會矚目案件，且他給外界的觀感也是負面的，他自己也相當後悔，但他目前身體狀況有難處，請求法官給他機會，讓他變更限制住所為新北市。

法官休庭15分鐘後，經合議庭評議，裁定從3月15日起對林秉樞延長境管8個月，至於限制住所變更部分另行評議，法官也和林及律師討論出下次開庭時間，將3月30日下午進行準備程序，至於是否會傳喚被害人高嘉瑜，及高是否會出庭目前尚未確定。

一審認定，林在2021年9月與高女視訊時，曾竊錄截圖9張裸照，11月他指示女助理，在高嘉瑜上節目時「斗內」留言恐嚇，還在馥都飯店對高施暴，登錄高的臉書貼出「小馬送我的勞力士手 錶，真的很開心」等圖文，假冒高傳訊，甚至要求高寫下自白書。

數日後林秉樞在母親靈堂逼迫高女下跪、拉扯頭髮，甚至擔心惡行 被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高，他還要求女助理P圖偽造存款交易明細。

一審依竊錄、傷害、誹謗、偽造文書、恐嚇、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄、強制等7大罪狀，一罪一罰下共判刑13罪，除傷害判刑8月，其餘12罪，判刑3月至6月不等，合併執行2年2月，都可易科罰金。

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