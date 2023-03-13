一名女網友日前在公園遇到男友的前女友，意外發現對方在遛狗時，喊養的狗為「X婷」，而她的名字剛好也叫「X婷」，對方回應不是故意的，但她不相信，稱對方與男友分手後3個月，她才答應交往，怒罵「妳們分手是甘我屁事，還硬扯不是故意的，誰信啊」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前在遛狗公園散步時與到現任男友的前女友，男友當時與對方是和平分手，她當下見到對方雖有點尷尬，但仍有打招呼，後來對方的男友突大喊叫住對方名字，稱狗在路中大便了，說「妳快來，X婷大便了」讓原PO瞬間傻眼。

原PO說當下聽到對方男友喊狗的名字是「X婷」讓她相當不舒服，因為她的名字也是「X婷」，怒罵對方「是有病嗎」，稱男友與對方分手3個月後，她才答應與男友交往，PO文說「妳們分手是甘我屁事，還硬扯不是故意的，誰信啊」。

其他網友留言「痛苦的是她吧，以後她要花幾十萬在雅婷身上，然後她每任都會因為那隻狗，而惦記妳男友，光這點就她一輩子吵了」、「呃我建議妳買一隻麝香豬來養，名字叫雅X」、「這好羞辱喔」、「請當下取材，指著地上另一坨，大叫她的名字」、「因為不犯法，所以也只能妳也來養一隻寵物叫她名字」、「所以她把你當小三嗎？和平分手怎麼會這樣」。