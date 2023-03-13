瑞銀預估，最晚2025年之前，包括非洲在內，中國大陸有權開發的鋰資源，將從2022年19.4萬噸，大增至70.5萬噸。若依比例來看，這種電動車電池的關鍵原料零組件，中國大陸的供應量也將從去年24%，提升至33%左右。

彭博社指出，為了確保手頭有足夠的鋰礦可用，全世界各國無不卯足全力。像是美國就想優先拿到這種稀有資源的控制權，擁有全球最大新能源汽車市場的中國大陸，對鋰的需求更是暢旺。

中國大陸要提高鋰的產能外，也要增產鋰雲母（Lepidolite）。這種礦物，除了可以提煉出鋰金屬外，還可製造出耐熱的玻璃材料。約莫20年前，從鋰雲母提煉出鋰的技術尚未到位，固有嚴重汙染以及成本昂貴等負面聲量。但經陸企這幾年強化研發科技後，無論是汙染性以及成本都跟著大大降低。

瑞銀預測，在中央政府繼續扶植下，到了2025年，中國大陸的鋰雲母供應量，有機會再提高至少3倍，全球比重拉升至13%。為了管控產量，北京政府已經下令，主要的江西省鋰雲母礦區，若未經授權禁止開採。