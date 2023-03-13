業者表示，美國廢鋼行情穩固受到土國重啟廢鋼採購帶動外購廢鋼報價支撐，3月以來連3周累漲25美元，日廢則維持高位，為反應國際廢鋼上揚行情，調升國內廢鋼報價，鋼筋則因原料廢鋼調整，連袂上漲。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼3月6日已上漲5美元，報每公噸440美元，本周則持穩，美國貨櫃廢鋼報價本周再漲10美元，報每公噸435美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸129.95美元，反彈逾2.8%。(商品行情網)
豐興今(3/13)日開出本周盤價，鋼筋於上周一(3/6)調漲300元後，本周再漲400元，調整後報每噸21500元，廢鋼則於上周二(3/7)調漲300元後，本周亦漲400元，報每噸12700元，型鋼剛出連續第5周的平盤。
業者表示，美國廢鋼行情穩固受到土國重啟廢鋼採購帶動外購廢鋼報價支撐，3月以來連3周累漲25美元，日廢則維持高位，為反應國際廢鋼上揚行情，調升國內廢鋼報價，鋼筋則因原料廢鋼調整，連袂上漲。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼3月6日已上漲5美元，報每公噸440美元，本周則持穩，美國貨櫃廢鋼報價本周再漲10美元，報每公噸435美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸129.95美元，反彈逾2.8%。(商品行情網)
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