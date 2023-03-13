建立安全友善的人本交通環境，新北市交通局特別針對學校周邊設置行人專用時相，今年已於板橋區中山國小旁的合安一路、大觀路2段153巷口，以及鄰近三重區二重國中小的忠孝路、三民街口各增設行人專用時相，提升學生通學安全。目前全市共設置120處行人專用時相。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，板橋區合安一路與大觀路2段153巷口因合宜住宅的住戶陸續入住，周邊道路的行人及車流量也持續成長，且因鄰近板橋區中山國小，為提升路口安全及保護學童上放學安全，交通局將路口原本5秒的行人優先時相調整為30秒的行人專用時相，讓學童能更安全通過。

另外，三重區忠孝路與三民街口因鄰近二重國小、二重國中、東海高中，離峰時間行人穿越量大，上放學時段更有大量學生通行，但常有轉彎車輛未停讓行人、險釀事故，交通局經會勘決議該路口增設行人專用時相，改善行人穿越路口安全。

林昭賢說，藉由行人專用號誌時相將車輛與行人通行時段完全隔開，可避免路口轉彎車輛與行人交織，衍生交通事故的風險，雖然穿越路口的民眾必須等待稍長的時間，且車流也會受到影響，但在人本交通的宗旨下，行人安全才是優先考量。

交通局呼籲駕駛人，行經路口應停讓行人先行，交通局也將持續檢討校園周邊行人通行空間及安全性，以營造友善舒適的人本交通環境。