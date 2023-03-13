世界棒球經典賽（WBC）受到全台民眾關注，就連「抗疫女神」賈永婕也現身台中洲際棒球場為中華隊加油，她昨（12）日分享現場觀賽的心得，透露全家就坐在髮香區，還說老公抱怨啦啦隊擋住他的鏡頭，讓她哭笑不得：「老公拍的有100張都是他們」。

經典賽的熱潮除了讓全民瘋狂外，許多名人也到場支持，賈永婕11日與老公、小孩到球場觀賽，中華隊與荷蘭的精彩對決，讓她很感動，雖然無緣晉級，但她昨（12）日在臉書上分享「謝謝我們的台灣英雄們，你們辛苦了」，直呼有幸現場參與真的無比感動與驕傲。

可以看到賈永婕開心與家人一起看比賽，還秀出兒子與全場球迷對張育成敬禮的畫面，更透露他們坐在髮香區，感謝啦啦隊帶動現場氣氛，卻被老公說都擋住他的鏡頭，都拍不到選手，結果一看手機，「滿滿的女孩兒照片，是很認真要拍選手吼」，也加碼曬出老公拍到的林襄，讓賈永婕笑說：「老公拍的手機裡有100張。」

貼文一出網友紛紛把焦點放在老公的手機上，甚至敲碗「可以分享嗎？」、「分享相簿嗎？」，有人看了則猛虧「襄民拍林襄，錯了嗎？」、「真男人」、「100張已經很克制了」，全網反應也讓賈永婕哭笑不得。