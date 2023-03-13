高市青年局挺青年頭家創業，今年度青創補助受理從4月13日起跑至4月27日，不過以往出線「青創黃牛」誆稱保證核貸，誆騙民眾藉此收取高額代辦費。對此，青年局表示，並非先送件就先審查，今年申請總金額若超過補助預算，將以電腦公開抽籤，決定審查順序。

青年局說明，今年度申請受理條件，凡於2018年1月1日至2023年3月12日間設立登記的公司、商業或已辦理稅籍登記的青創事業，且負責人或代表人為設籍高市、18至45歲的青年，均可提出申請。

高市青年局長張以理與青創餐飲業者暢談創業過程。（柯宗緯翻攝）

至於補助項目則緊扣青創事業創業初期所需，包含營業場所租金、營業用生財器具及行銷方案，3項補助項目共有20萬元額度可供任意搭配，所申請項目合計最高補助15萬元，歡迎符合資格並有資金需求的青創事業提出申請。

不過，過去有代辦業者利用青年較無經驗、對資訊細節不了解的心理弱點，以話術來欺騙青年，並收取高額代辦費用，引發爭議。青年局強調，今年一律採臨櫃受理方式，申請文件須親送至本局，且每人限送1件，呼籲切勿相信坊間代辦業者保證核准話術，以免遭收高額代辦費用及孳生糾紛。

青年局進一步說明，為避免申請人集中在受理開始第1天就申請，今年申請總金額若超過補助預算，將以符合數學隨機分布之函式辦理電腦程式公開抽籤，決定審查順序，抽籤結果將於官網公告周知，確保公平公正公開，之後依審查順序進行實質審查。

青年局長張以理補充，2020年起辦理「青年創業補助」，迄今已協助近700家青創事業，針對青創事業開辦費用提供補助。今年增列行銷方案補助，選擇相當多元，包括實體招牌廣告、搜尋引擎關鍵字優化、社群媒體廣告投放或網際網路付費廣告等線上行銷皆納入補助範圍，盼協助業者跟上社群媒體潮流，有效提升品牌知名度。