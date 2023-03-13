看好網購寄取需求，全盈+PAY攜手中華郵政，自4/1起開通「i郵箱」寄件郵資支付服務，全家表示，「i郵箱」堪稱全台最大智取箱，於全台擁有逾2,400個服務據點，更具備寄、取件快速、24小時營業不打烊的優勢，讓包裹寄件不必帶大把現金，使用全盈+PAY即可輕鬆支付郵資，更可同時累積「全家」會員點數，自4月1日起至6月30日，使用全盈+PAY支付i郵箱寄件郵資，單筆滿60元回饋20%，最高回饋50元，活動期間註冊全盈+PAY，再享加碼回饋50元。

再者，根據資策會調查指出，過往18至20歲年輕族群無法獨立辦理信用卡、開戶，故高達53%將現金作為日常支付首選；隨《民法》成年年齡下修至18歲，全盈+PAY瞄準「新成年人」支付需求，已於1月初開放年滿18歲的用戶註冊，能連結銀行帳戶儲值至全盈+PAY電支帳戶，或於「全家」實體店舖儲值，全家也攜手全盈+PAY與玉山銀行推出台大校園專屬活動，即日起至6月30日，使用全盈+PAY綁定玉山銀行任一帳戶，於台大校園指定6間「全家」店舖消費，單筆消費滿100元享50元回饋，結合全盈+PAY「全家消費點數翻倍」會員專屬好康，等同消費1元累積「全家」會員點數2點，滿足學生族群無現支付需求。