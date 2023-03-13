新北市聯合醫院骨科部醫師兼科主任李忠謙表示，膝關節聲響若伴隨疼痛或行走困難，應向骨科、復健科醫師求診就醫。（新北市立聯合醫院提供）

45歲的施先生蹲下再站來時，膝蓋常會發生聲響，憂心是退化性關節炎，新北市聯合醫院骨科部醫師兼科主任李忠謙表示，膝關節發出聲響的原因很多，有聲音不見得代表異常，若聲響伴隨疼痛或行走困難，活動度受限以及影響步行時，應向骨科、復健科醫師求診就醫，才能對症下藥，有效治療。

李忠謙說，正常的膝關節彎曲或伸直都會發出聲響，若膝關節磨損，會出現「沙沙聲」聲響，類似搓手聲，聲響來自膝蓋前側居多，為髕骨（俗稱：膝蓋骨）跟股骨（俗稱：大腿骨）關節摩擦的聲音，一種可能是軟骨磨損的退化性關節炎，跟年紀與使用有關。

另一種是長期不運動以致於髕骨外翻，也歸類為退化性關節炎的一種，大部分在雙北地區的民眾，因都會區生活模式，較少運動，股四頭肌的力量會比較不夠，尤其30至40歲以上女性，容易發生髕骨外翻。

「醫生診斷時除聽聲響，也會觸診感受膝關節發出聲響的部位，並做例行檢查測試穩定度，進行綜合評估」，李忠謙說，大部分病患靠運動可以減緩膝蓋聲響，但若磨損太嚴重就應換人工關節。

預防膝關節退化，李忠謙建議民眾「運動保養」，包括訓練膝關節周邊肌肉力量的肌力訓練為主，其中股四頭肌尤為重要。另外鍛練心肺功能及肌耐力為主的有氧運動，以不加重膝關節磨耗為考量，包含走路、游泳、騎腳踏車等較為適合，頻率為每周5次或每周150分鐘以上的運動量，如膝蓋已有狀況、盡量少走上、下坡及樓梯，少蹲少跪，行走也挑選平路或PU跑道為宜。

另也建議做拉筋、肢體伸展等或不增加膝蓋軟骨損耗的綜合運動，包含打太極拳、瑜珈等。