（總統府提供）

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賴清德副總統今天接見非洲台商表示，在非洲經商是台灣經濟實力的延伸，非洲有人口紅利、出口美國享優惠關稅等多項利基。世界銀行也預估，非洲農業到2030年將成為高達上兆美元的產業。他期望未來大家繼續給予政府支持與鼓勵，「讓我們一起打拚」。

「非洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」包括名譽總會長、總統府國策顧問游萬豐等人，今天由非洲臺灣商會聯合總會總會長簡湧杰率領，在僑務委員會委員長徐佳青陪同下，赴總統府拜會賴清德。

賴清德致詞時表示，台商在非洲經商，是台灣經濟實力的延伸，「雖然你們人在非洲，但心在台灣」，只要台灣社會有各種需要，大家都有錢出錢，有力出力，對台灣支持不落人後，他非常感謝大家。

他認為，在非洲經商有幾項利基。從世界各大洲的人口紅利來比較，目前各大洲有許多國家的人口都有減少的趨勢，但非洲的人口卻持續增加，預估人口將從目前的13億人成長到2038年的20億人。此外，非洲國家出口美國享有優惠關稅，而非洲各國之間簽署了自由貿易協定，對台商到非洲經營企業深具助益。

世界各國因為受到疫情、俄烏戰爭、地緣政治衝擊等影響，很多國家的經濟成長率都受到影響，但賴清德指出，國際機構預估2023年撒哈拉以南的非洲經濟，將從去年的3.3％提升為2023年的3.6％。世界銀行也預估，非洲農業到2030年將成為高達上兆美元的產業。

他認為，這些都代表了現在非洲的發展深具潛力，非洲臺商總會率先在非洲布局，他除了要再次表達敬佩之意，也期望未來大家繼續給予政府支持與鼓勵，「讓我們一起打拚」。