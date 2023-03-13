包括《紐約郵報》（New York Post）在內等外國媒體近期報導，大陸遼寧省日前下起了「蟲雨」，捲曲的細長蟲蟲佈滿人行道轎車上，引發了一場「生物災難」，當地人更被告知避難。對此，大陸觀察者網11日指出，影片中根本不是什麼「生物災難」，是在大陸非常常見的楊樹花。

包括《紐約郵報》、巴西《里約時報》（The Rio Times）等媒體近期報導，根據網路上瘋傳的影片，大陸遼寧省日前下起了「蟲雨」，這些「動物」滿布街道及車輛。

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk — The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023

《紐約郵報》描述當地居民撐傘經過，避免蟲蟲掉到身上，居民們也被告知「找到避難處」。

China pummeled by ‘rain of worms’ as residents asked to carry umbrellas https://t.co/XMyrSB2vEN pic.twitter.com/mB8SKPkUae — New York Post (@nypost) March 10, 2023

報導指出，目前尚不清楚這場「黏呼呼生物災難」的原因，不過科學網站「大自然網路」（Mother Nature Network）推測，動物有可能是被強風吹落。

不過報導也未說死，指出也有可能是白楊樹的花，這種花形似蠕動的蟲，內文也引述一名大陸網友，「這些不是蟲也不是動物，只是從樹上掉下的花梗。」

Gosh please the car plates are marked with 辽 (liaoning) not 京 (beijing). And these are not worms or animals, but flower stalks dropped from trees. — Hank (@hankinbeijing) March 10, 2023

針對外媒報導遼寧發生「生物災難」、「下蟲雨」，觀察者網11日指出，影片早在2月就在大陸網友間流傳，影片中的畫面不過是在大陸「十分常見的楊樹花」，譏諷《紐約郵報》「大驚小怪」。