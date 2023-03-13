包括《紐約郵報》（New York Post）在內等外國媒體近期報導，大陸遼寧省日前下起了「蟲雨」，捲曲的細長蟲蟲佈滿人行道轎車上，引發了一場「生物災難」，當地人更被告知避難。對此，大陸觀察者網11日指出，影片中根本不是什麼「生物災難」，是在大陸非常常見的楊樹花。
包括《紐約郵報》、巴西《里約時報》（The Rio Times）等媒體近期報導，根據網路上瘋傳的影片，大陸遼寧省日前下起了「蟲雨」，這些「動物」滿布街道及車輛。
《紐約郵報》描述當地居民撐傘經過，避免蟲蟲掉到身上，居民們也被告知「找到避難處」。
報導指出，目前尚不清楚這場「黏呼呼生物災難」的原因，不過科學網站「大自然網路」（Mother Nature Network）推測，動物有可能是被強風吹落。
不過報導也未說死，指出也有可能是白楊樹的花，這種花形似蠕動的蟲，內文也引述一名大陸網友，「這些不是蟲也不是動物，只是從樹上掉下的花梗。」
針對外媒報導遼寧發生「生物災難」、「下蟲雨」，觀察者網11日指出，影片早在2月就在大陸網友間流傳，影片中的畫面不過是在大陸「十分常見的楊樹花」，譏諷《紐約郵報》「大驚小怪」。
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