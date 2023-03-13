「第95屆奧斯卡金像獎」頒獎典禮台灣時間今（13日）在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，布蘭登費雪（Brendan Fraser）憑藉《我的鯨魚老爸》中272公斤男同志教師一角，首度入圍奧斯卡，一舉奪下影帝，上台領獎時忍不住落淚。

布蘭登費雪激動喊「原來多重宇宙是這樣的，謝謝影藝學院，謝謝片商願意拍這麼勇敢的作品，讓我能夠成為鯨魚老爸」，也不忘感謝傑出的劇組團隊，「你們的心與能力就像鯨魚一樣寬大，才能達到這麼驚人的成果」，並提到自己入行已有32年，一切走來很不容易，「沒有我的劇組，我不可能成功，看到我的孩子今天都在現場，很感動，再次謝謝你們」。

布蘭登費雪的演藝之路相當坎坷，擁有一張俊俏臉蛋、健美身材的他，在90年代是好萊塢出名的花美男，曾演出《森林泰山》、《木乃伊1＆2》、《神鬼傳奇3》等夯片，無奈後來卻經歷離婚、背傷、母親去世等一連串打擊，更慘遭「好萊塢外國記者協會」前主席菲利普伯克性騷擾，因此患上憂鬱症，酗酒以及藥物治療的副作用，導致他頭髮稀疏、身材走樣，2010年開始作品數量銳減，《我的鯨魚老爸》是他暌違10年的大銀幕主演作品，演技再度獲得大家的認可。

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