周湯豪把小巨蛋演唱會精華曲目帶到「PUNCHLive 2023」。（尚慶創意提供）

Tyson Yoshi脱去上衣全場尖叫。（尚慶創意提供）

香港疫後首場大型室內演唱會「PUNCHLive 2023」，11日在香港亞洲博覽館登場，4位歌手輪番上陣化身，打頭陣的Tyson Yoshi露出麒麟臂及胸肌激凸，最後更脫去上衣大秀腹肌跟馬甲線，激戰接力演出的周湯豪、DaBaby和MC張天賦，吸引近萬名樂迷捧場。

一開場，Tyson Yoshi以〈Optimistic〉打頭陣，他率先脫下外套露出健壯手臂線條，演唱〈December〉、〈If I Die Tonight〉等多首歌曲，聽到粉絲鼓譟要他脫衣服，他先輕輕拉起上衣露出腹肌，直到唱完〈Stressed up〉終於大方脱去上衣，以半裸姿態露出胸腹肌與馬甲線見客，全場尖叫，令他也忍不住嗨到爆粗口：「You are fxxxing crazy！」

接著上場的是已經好幾年沒來香港的周湯豪，他帥氣地脱去黑色皮衣，演唱多首嗨歌〈I GO〉、〈All Good〉、〈Healthy Mindy〉炸裂舞台；去年首次站上台北小巨蛋的他，非常珍惜第一次正式在香港的演出，把小巨蛋演唱會精華曲目帶來，並以中英文廣東話介紹自己，耍嘴甜逗樂台下粉絲：「有沒有想念我？」他不僅下台與粉絲打成一片，還提醒觀眾可以追蹤他的社群媒體跟他「做朋友」，最後更拿出手機對著台下拍，為自己的香港處女秀留下美好瞬間。

美國饒舌歌手DaBaby。（尚慶創意提供）

美國饒舌歌手DaBaby帶著多位金髮短褲性感女郎一起上台，演唱到一半，他問台下有沒有人過生日，大批「壽星」主動上台玩遊戲，DaBaby笑說要和他們玩韓劇《魷魚遊戲》中的「123木頭人」遊戲，最後由一名女歌迷勝出，DaBaby除了掏出一疊現金當作獎金，最後扯爛自己的白色背心拋給觀眾，赤裸上半身，令全場陷入瘋狂狀態。

MC張天賦是「PUNCHLive 2023」壓軸。（尚慶創意提供）

今年初才在香港紅磡辦完3場個唱的MC張天賦是當晚壓軸，他表示前面3位歌手的表演都太炸了，讓他在後台很緊張，為了和他們有所不同，他挑選的歌單曲目刻意做出區隔，「他們來硬的，我就來軟的」。他透露去年11月自己曾做了聲帶檢查，發現聲帶發炎充血，擔心自己聲音回不到以前的狀態，於是反覆檢查，幸好結果都沒有大礙，才讓他放下心頭大石。