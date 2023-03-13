「將苗栗帶出去，把國際帶進來！」 苗栗縣長鍾東錦上任後首次出國考察，13日至17日率領文觀局長林彥甫、教育處長葉芯慧、20位校長及13位隨團觀光產業代表，赴新加坡觀摩雙語教育辦學成果、辦理觀光旅遊推廣活動，並借鏡星國重要發展經驗，以推展苗栗縣觀光及教育重要政策。

苗栗縣政府指出，教育部公布的「2030雙語國家政策發展藍圖」，以「全面啟動教育體系的雙語活化、培養台灣走向世界的雙語人才」為目標，力求加速教學活化及生活化，並擴增英語人力資源。新加坡政府自2005年開始推行「少教多學」教育改革，其教育理念與近年來我國提倡的「素質教育」、「以學生為中心」、「提高學生自主學習能力」等教育措施和口號相一致。

苗縣府表示，新加坡為我國東南亞入境國際觀光市場中客源發展成熟國家，在新型冠狀病毒病疫情爆發前，2019年新加坡來台旅客為46萬635人次，且近年來中央對於新南向政策的推展，以及苗縣對於海外市場推廣的努力，針對新南向國家、穆斯林族群旅客之觀光推展與資源整合，為疫後的國際旅遊市場復甦持續加溫。

希望透過交流活動宣傳苗栗在地特色之觀光資源，祈望星國旅行社及旅客安排至台灣旅遊時，將苗栗排入旅遊行程內，達到觀光旅遊推廣目的，並能促進苗栗縣優質教育人員與國外團隊相互交流，達成「將苗栗帶出去，把國際帶進來」的理想。

縣長鍾東錦指出，苗栗具備豐富完整的觀光旅遊資源，包括全台灣唯一的「國際雙慢城」、首創的「Rail Bike」舊山線鐵道自行車、獲得國際慢食社區認證的「苗栗慢魚海岸」、最優質的泰安溫泉美人湯以及11處休閒農業區等，期盼透過觀光推介會將苗栗的優質觀光品牌推向國際市場，吸引更多國際旅客來深度體驗苗栗的慢魅力，帶動整體觀光產業發展。