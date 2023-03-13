美國矽谷銀行因遭到擠兌加上增資失敗，上周五宣告倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，創下2008年全球金融危機以來美國最大宗的銀行破產案，也是該國史上第二大銀行倒閉案。

紐約州監管機構周日關閉總部在當地的Signature Bank，成為美國史上第三大銀行倒閉事件。目前Signature Bank也已經由聯邦存款保險公司接管。根據紐約州金融服務部的數據，截至去年底，Signature擁有1,103.6億美元資產和885.9億美元的存款。

矽谷銀行倒閉事件使上周美國銀行業市值瞬間蒸發逾1000億美元，促使美國政府在周日祭出一連串緊急措施，以重振對金融體系的信心，這些措施包括推出「銀行定期融資項目」（Bank Term Funding Program）為金融業注資。

美國財政部、聯準會和聯邦存款保險公司等財金監管機關發布聯合聲明，稱Signature Bank和Silicon Valley Bank所有存款人將受到保障，納稅人也不會承擔任何損失。

紐約州長Kathy Hochul發布聲明表示，她希望美國政府周日採取的行動能增強對銀行體系穩定性的信心。這些銀行的許多存戶都是小型企業，包括那些推動創新經濟的企業，而他們的成功是紐約經濟體質的關鍵。

美國總統拜登周日晚間發布聲明表示，財政部長和國家經濟委員會主任正在與銀行業監管機構密切合作，致力於解決這兩家銀行的問題。「美國人民和企業可以相信，他們放在銀行的存款會在他們需要的時候出現」。

儘管美國政府採取緊急措施避免矽谷銀行倒閉的衝擊持續擴大，並宣布儲戶在周一就能提領存款，然而這個坑到底有多大仍有待觀察。目前已有Roku、Circle和Roblox等14家美國企業披露在矽谷銀行的存款規模。Circle周末宣布在矽谷銀行存有33億美元，串流媒體巨頭Roku宣布4.87億美元、約四分之一現金存在矽谷銀行，且這些存款大多未投保，所以不確定能否領回。

稍早前Circle發布最新消息，稱周一美國的銀行開門時，公司存在矽谷銀行的33億美元的USDC穩定幣準備金存款便可全數「解鎖」。

眼見暴風圈越來越大，外媒援引消息人士報導，包括紅杉資本（Sequoia Capital）、General Catalyst在內，美國已有上百家創投與投資公司聯署要求政府出手挽救矽谷銀行，避免科技業陷入「大浩劫等級」的危機。

這場金融危機似乎也開始向境外擴散，英國央行上周五宣布矽谷銀行英國分行進入破產程序，約180家科技公司負責人上周六致函英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）要求政府出手干預，稱這些存款損失可能使英國科技業一夕倒退20年，許多企業將被迫進行非自願清算。英國財政部隨即發布聲明，保證財金監管機關正全力將矽谷銀行英國分行破產的衝擊降到最低。

除了英國，矽谷銀行在加拿大、德國、印度、以色列、丹麥、瑞典等國家都有分行。

稍早前加拿大金融機構監管局（OSFI）宣布臨時接管矽谷銀行加拿大分行，並表示正尋求取得對該加拿大分行資產永久的控制權，也已請求加拿大總檢察長申請清算令。

加拿大數位廣告技術公司AcuityAds Holdings Inc成為該國最新已知的受災戶，該公司上周六透露在該矽谷銀行存款5500萬美元，幾乎占其現金總額的90%。