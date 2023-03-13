大陸疫後可望迎來產業經濟復甦，加上大陸房產政策利多於鋼市，大陸鐵礦砂價格居高不下，上周五盤中再創年內新高，傳出大陸政府將出手調控，要求部分持有大量鐵礦砂現貨的公司將存貨出售，以緩解大宗商品的通膨壓力。豐興對此表示，政府若出手將會造成短期波動，但目前尚未看到效果，畢竟大陸需求旺盛。大陸預期需求回穩之下，鋼價上漲，鐵礦砂高檔有撐，上周持續彈升上漲。

回顧上周，因逢228連假僅3天上班日，上周暫停召開例行的盤價會議，但因應市場需求，上周一鋼筋仍每公噸漲300元，廢鋼亦上周二起每公噸上漲300元。

本周廢鋼、鋼筋漲盤持續，廢鋼收購價在每公噸1.27萬元，鋼筋價格每公噸為2.15萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周上漲至每公噸440美元，維持高位；而土耳其地震災後重建預期，土國重啟廢鋼採購帶動外購廢鋼報價堅挺，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價大漲，從每公噸425美元續升至435美元；澳洲鐵礦砂也由每公噸126.35美元上漲至129.95美元。