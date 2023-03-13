2023台北花節3月開跑，台北市觀光傳播局在台北表演藝術中心前打造面積300平方公尺以上大型「城市花毯」，以「花現蝶舞」為創作主軸運用近3萬盆各式花卉組合，營造台北春日浪漫氛圍，即起至27日限時展出。

觀傳局介紹，「花現蝶舞」由知名花藝師高淑瑛設計與規畫製作，運用市花杜鵑及春日盛開之繡球花、玫瑰、海芋、四季海棠等花卉，打造「蝴蝶」造型的大型花毯，以「蝶舞翩翩」寓意台北的都市繁華與生趣盎然。

台北市政府秘書長李泰興說，台北花節讓全國喜愛花卉的朋友們，更認識北市春日盛開的花卉，期待透過花節促進經濟活動，帶動國內外旅客出遊台北，歡迎民眾把握時間參觀，為台北表演藝術中心和城市花毯拍攝一張心目中最美的城市明信片與親朋好友分享。

觀傳局說明，台北表演藝術中心建築理念，是以夜市的活力為靈感，讓建築擁抱這座城市。尤其台北表演藝術中心交通便利、開放，建築師曾期許北藝中心成為「城市的客廳」，這次城市花毯選在北藝中心廣場亮相，亦是要邀請國內外遊客來到「台北市的客廳」，感受一場賓主盡歡的台北花節。

觀傳局補充，台北花節「花伴野餐」系列活動將從3月18日起至3月25日，連續8天在大安森林公園舉辦，歡迎民眾相約三五好友前來野餐、欣賞音樂，享受喧囂中的片刻寧靜。