提及民營經濟發展，大陸新任國務院總理李強表示，在陸民企一定是大有可為。（翻攝自央視網）

大陸新任國務院總理李強13日召開首度總理中外記者會，被問到政府對大陸民企還需要採取哪些措施提振信心與補強。李強表示，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間越來越大，一定是大有可為。他也鼓勵民企要發揮當初江浙個體私營經濟崛起時的「四千」精神，走遍千山萬水、說盡千言萬語、想盡千方百計、吃盡千辛萬苦，那樣篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神，是永遠需要的。

針對民營經濟的看法與政策，李強說明首先「兩個毫不動搖」是大陸基本經濟制度的重要內容，過去沒有變，以後更不會變。他說去年有段時間，社會有些不正確議論使一些民營企業家內心感到憂慮。但他說在發展民營經濟問題上，黨中央的方針政策一直非常明確，從「十九大」、「二十大」與去年中央經濟工作會議，都對此強調。

李強也表示，大陸民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大，將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。

從發展空間看，他說大陸具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發展機遇。民營經濟一定是大有可為的。

此外，李強也要求各級領導幹部要真誠關心、服務民營企業，構建親清政商關係，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。