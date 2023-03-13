由公視與瀚草影視跨國製作的台劇《化外之醫》即將在月底開拍，原本已確定女主角將由林心如演出，沒想到卻傳出她因分身乏術臨陣辭演，公視只能緊急找尋替代人員，沒想到在大陸發展多年的張鈞甯竟點頭搭應「回台救火」，而她會回來的真實原因也因此曝光。

張鈞甯在大陸發展多年，這幾年因演出《武媚娘傳奇》、《大軍師司馬懿之軍師聯盟》、《溫暖的弦》、《如懿傳》等多部夯劇而使人氣一飛衝天，在大陸影視圈佔有一定的地位，而她這次會緊急回到台灣救火接下《化外之醫》，除了劇本適合外，她疑似也在為了自己剛成立的經紀公司「甯聚力」旗下新人鋪路。

張鈞甯近幾年因成立「甯聚力」經紀公司，而積極為旗下新人鋪路，打算讓自己先回到台灣深耕影視業，再以「母雞帶小雞」的方式將旗下新人帶入劇中，漸漸壯大公司。而過去她便不只一次親自對媒體介紹旗下新人詹子萱、陳孟琪李振浩、和侯詠薰等人，另外還有蔡嘉茵、呂雪鳳等10位藝人也需要她的推波助瀾，才有機會發光發熱。

事實上，張鈞甯拍戲除了挑劇本外，重人情的她2年前也曾為了力挺好友何潤東當導演，而演出影集《誰在你身邊》，另外與阮經天合作的電影《查無此心》也是類似的情況。而這次她將在《化外之醫》中與越南影帝連炳發以及楊一展合作，是一部結合醫療與犯罪懸疑的社會寫實劇，令粉絲們相當期待。